Pemimpin Ansarullah kepada Katz: Jangan Ancam Yaman!

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): "Mohammed al-Farah," ahli biro politik gerakan Ansarullah, dengan menggambarkan "Israel Katz," Menteri Perang rejim Zionis sebagai "penjenayah perang," mengejeknya dengan berkata: "Seorang penjenayah perang yang gagal seperti Katz bercakap melebihi kapasitinya."

Dalam mesejnya di rangkaian sosial "X," al-Farah menggambarkan ancaman Menteri Perang rejim Zionis terhadap Yaman sebagai kata-kata kosong dan menekankan bahawa rejim tersebut telah gagal mencapai semua matlamat ketenteraannya berhubung sokongan Yaman untuk Gaza, dan kerapuhan serta percanggahan naratifnya telah terdedah kepada dunia.

Beliau menambah: "Selama dua tahun, meskipun dengan sokongan semua perisikan Amerika dan Barat serta bantuan material, ketenteraan, media, dan politik mereka, kamu masih tidak dapat membebaskan tawanan kamu dari Gaza yang dikepung dengan kekerasan. Kamu lebih lemah dalam mematahkan kehendak atau menakut-nakutkan Yaman yang agung."

Ahli kanan Ansarullah ini menekankan: "Kami adalah rakyat yang mempunyai hak, kehendak, dan kekuatan. Helah kami banyak, pilihan kami luas, dan kami bersabar. Kami tidak akan membenarkan seorang penceroboh jenayah merealisasikan ancamannya."

Al-Farah memberi amaran bahawa "Yaman akan menentang sebarang pencerobohan dan membalasnya dengan tegas, dan akan terus menghukum mereka yang menganggap diri mereka di atas undang-undang sehingga mereka menyedari kapasiti sebenar mereka."