ICRC Terima Mayat Tawanan Israel daripada Hamas di Gaza

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah (ICRC) menyatakan pada Isnin bahawa mereka telah menerima mayat seorang tawanan Israel daripada Briged Al-Qassam Hamas di Genting Gaza untuk dipindahkan kepada pasukan tentera Israel.

Tentera Israel menyatakan bahawa kakitangan Palang Merah telah mengambil alih penjagaan mayat tersebut dan sedang dalam perjalanan untuk menyerahkannya kepada unit tentera di Gaza.

"Menurut maklumat daripada Palang Merah, keranda salah seorang tebusan telah diserahkan," kata tentera penjajah itu dalam satu kenyataan ringkas.

Setakat ini, Hamas telah melepaskan 20 orang tawanan Israel yang masih hidup dan memulangkan mayat 17 yang lain sejak permulaan perjanjian gencatan senjata.

Awal hari Isnin, Briged Al-Qassam menyatakan mereka akan menyerahkan mayat tersebut pada pukul 9 malam waktu tempatan sebagai sebahagian daripada pertukaran tahanan yang berkaitan dengan operasi "Banjir Al-Aqsa".