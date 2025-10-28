AS Kerah Pasukan dan Senjata Berat ke Timur Laut Syria

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Amerika Syarikat telah mengerahkan bantuan ketenteraan dan logistik ke pangkalan mereka di wilayah Hasakah, timur laut Syria, meskipun Washington sebelum ini mengumumkan pengurangan pasukan dan penutupan pangkalan di negara Arab tersebut.

Pemerhati Hak Asasi Manusia Syria yang dipanggil melaporkan bahawa sebuah pesawat kargo AS, bersama-sama dengan helikopter serangan, telah mendarat di Lapangan Terbang Kharab al-Jir berhampiran pekan Rmelan yang kaya dengan minyak pada petang Isnin.

Kumpulan pemantau yang berpangkalan di Britain itu, yang memetik sumber tempatan, menyatakan pesawat kargo itu membawa peranti elektronik, pelbagai jenis peluru termasuk senjata berat, dan sejumlah anggota tentera.

Pemerhati itu menyatakan bahawa perkembangan ini berlaku di tengah-tengah percubaan pakatan ketenteraan pimpinan AS yang kononnya dibentuk untuk memerangi kumpulan pengganas Daesh (ISIS) untuk mengukuhkan dan memperkukuh kedudukan mereka di timur laut Syria.

Pada 21 Oktober, sebuah pesawat kargo AS yang lain, disertai oleh dua helikopter tentera, telah mendarat di lapangan terbang yang sama, membawa sistem pertahanan udara dan senjata berat.

Kira-kira 2,000 anggota tentera dari tentera AS ditempatkan di Syria, tersebar di beberapa pangkalan, dengan majoriti terletak di bahagian timur laut negara itu.

Thomas Barrack, yang dilantik oleh Presiden Donald Trump sebagai duta AS ke Turkiye dan utusan khas untuk Syria, menyatakan pada awal Jun bahawa Pentagon bertujuan untuk mengurangkan kehadiran tenteranya di Syria, dengan hanya satu pangkalan yang kekal beroperasi.

Semasa temu bual dengan penyiar Turkiye NTV pada 2 Jun, Barrack berkata pengurangan tentera dan penutupan pangkalan tentera mewakili penyelarasan semula strategik.

"Apa yang boleh saya pastikan kepada anda ialah dasar Syria kami sekarang tidak akan hampir dengan dasar Syria 100 tahun yang lalu kerana semuanya tidak berkesan," katanya pada masa itu.

Bekas pihak berkuasa Syria secara konsisten menyatakan bahawa penempatan pasukan dan peralatan AS di sayap timur laut negara itu bertujuan untuk merampas sumber semula jadi.

Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, pelbagai rakaman telah muncul menunjukkan bahawa pasukan pendudukan AS telah menggunakan tangki untuk mengangkut minyak mentah Syria dari wilayah utara negara itu ke pangkalan mereka di utara Iraq, sebagai sebahagian daripada eksploitasi berterusan Washington terhadap sumber penting Syria.

Presiden AS Donald Trump telah beberapa kali mengakui bahawa pasukan Amerika hadir di negara Arab itu disebabkan oleh sumber minyaknya.