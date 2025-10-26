Hamas: Serangan Ganas Peneroka terhadap Ladang Petani yang Meningkat Adalah Dasar Keganasan Terancang

Seorang pemimpin Hamas, Abdul Rahman Shadeed, menegaskan bahawa serangan ganas oleh peneroka Zionis yang semakin meningkat di wilayah Nablus, Hebron, Ramallah dan wilayah-wilayah lain, yang mensasarkan tanah pertanian semasa musim menuai zaitun, merupakan dasar keganasan terancang yang menyerang tanah, rakyat, dan semua aspek kehidupan di Tebing Barat.

Shadeed menjelaskan pada hari Sabtu bahawa serangan ini adalah sebahagian daripada pencerobohan menyeluruh terhadap rakyat Palestin sejak perang genosid di Gaza, dengan tujuan untuk mengembangkan penempatan, menakut-nakutkan penduduk, dan memaksa mereka meninggalkan tanah mereka, dalam kerangka rancangan aneksasi dan pengusiran yang disokong oleh kerajaan pendudukan.

Beliau menyampaikan penghormatan kepada para petani dan rakyat yang tetap teguh menghadapi serangan peneroka, sambil menyerukan pengaktifan peranan jawatankuasa rakyat untuk melindungi kampung-kampung dan mewujudkan kesan cegah bagi menghalang serangan terhadap tanah dan petani.

Pemimpin Hamas itu juga mendesak institusi hak asasi manusia antarabangsa agar segera mendokumentasikan jenayah peneroka dan menuntut akauntabiliti pihak pendudukan atas pelanggaran yang mencapai tahap jenayah perang.

Shadeed menekankan bahawa rakyat Palestin akan terus kekal teguh di tanah mereka meskipun menghadapi segala bentuk penindasan dan keganasan, dan pokok zaitun mereka, yang disirami dengan peluh petani dan darah syuhada, akan kekal sebagai simbol akar budaya, kebebasan.