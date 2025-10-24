Video | Russia Pamer Kekuatan Strategik Dengan Latihan Peluru Berpandu Langsung

News ID: 1742289

Dalam satu demonstrasi, Presiden Rusia Vladimir Putin secara peribadi mengarahkan latihan nuklear strategik yang melibatkan ujian pelancaran pelbagai sistem peluru berpandu. Latihan ini, yang dijalankan serentak dengan pembatalan mesyuaratnya yang dijadualkan bersama Donald Trump, menyaksikan presentasi nuklear lengkap Russia, angkatan darat, laut dan udara, melakukan manuver terselaras, termasuk ujian tembakan berjaya peluru berpandu balistik antara benua Yars dari pangkalan Plesetsk ke kawasan ujian Kura di Kamchatka, menunjukkan kemampuan serangan jarak jauh Moscow di tengah ketegangan global yang meningkat.