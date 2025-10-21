Peluru Berpandu E'temad, Hadiah Istimewa Buat Israel

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pengumuman peluru berpandu "Etemad" (اِطْمِئنان, yang bermaksud "Kepercayaan" atau "Keyakinan") bukan sekadar mengenai sistem senjata baru, tetapi merupakan mesej strategik pelbagai dimensi dari Tehran. Analisis terkini dari media dan pakar tentera Iran menghuraikan beberapa perkara utama:

1. Tindak Balas Langsung terhadap Ancaman Serantau dan "Paksi Perlawanan"

Laporan Iran menyatakan bahawa "Etemad" merupakan tindak balas langsung dan berkadaran terhadap kemampuan ketenteraan musuhnya, khususnya Israel. Penganalisis di televisyen negara Iran menyatakan bahawa peluru berpandu ini direka untuk menghalang dan, jika perlu, membalas dendam terhadap sebarang serangan berskala besar ke atas wilayah Iran atau kepentingan "Paksi Muqawwamah". Penamaan khusus Haifa dan Tel Aviv digambarkan sebagai pilihan strategik:

Haifa: Bandar pelabuhan utama dengan infrastruktur perindustrian dan tenaga yang kritikal (seperti kilang penapihan minyak dan stesen janakuasa). Menyerangnya bertujuan untuk menyebabkan kerosakan ekonomi yang dahsyat dan mengganggu kemampuan logistik Israel.

Tel Aviv: Sebagai pusat kewangan, ketenteraan, dan kerajaan Israel, mensasarkannya mewakili ancaman kepada pusat kawalan dan pemerintahan negara, melambangkan cabaran langsung kepada establishment politik dan keselamatannya.

2. Kuasa Pemusnah yang Belum Pernah Ada: Hulu Ledak 1,700-Kg

Hulu ledak seberat 1,700 kilogram sentiasa ditonjolkan sebagai ciri penentu peluru berpandu ini. Penganalisis tentera Iran menekankan bahawa ini bukan hulu ledak letupan tinggi konvensional, tetapi direka untuk salah satu daripada dua tujuan:

Penembusan dan Pemusnahan Sasaran Terkubu: Ia boleh menjadi hulu ledak "penembus bunker" yang mampu memusnahkan pusat komando tentera yang terpendam dalam, markas risik (seperti Kirya di Tel Aviv), atau kemudahan nuklear.

Penafian Kawasan Besar-besaran dan Peperangan Anti-Bandar: Sebagai alternatif, ia boleh menjadi hulu ledak Termobarik atau Bahan Bakar-Udara (FAE). Senjata sebegini menghasilkan letakan tekanan berlebihan yang besar dan menyedut oksigen dari udara, menjadikannya amat memusnahkan untuk sasaran lembut dan kawasan bandar. Istilah "membersihkan" yang digunakan dalam siaran asal selari dengan potensi pemusnah ini, mencadangkan kemampuan untuk meratakan kawasan yang luas.

3. Pemesejan Teknologi dan Strategik

Nama "Etemad" itu sendiri adalah satu mesej. Ia memberi isyarat kepada penonton domestik dan antarabangsa bahawa Iran mempunyai "keyakinan" penuh terhadap keupayaan swasembada industri ketenteraan dan keupayaan pencegahan strategiknya. Analisis di Iran mencadangkan bahawa peluru berpandu ini adalah hasil daripada tahun-tahun penyelidikan dan pembangunan, yang mengatasi sekatan antarabangsa.

Tambahan pula, dengan mempublikasikan senjata sedemikian, Iran bertujuan untuk mencapai beberapa objektif:

Meningkatkan Semangat Domestik: Memperkenalkan senjata baru yang berkuasa berfungsi sebagai titik perhimpunan untuk kebanggaan nasional.

Menenteramkan Sekutu: Ia memberi isyarat kepada kumpulan sekutu di rantau ini (seperti Hezbollah) bahawa Iran memiliki cara untuk menyokong komitmen strategiknya.

Meningkatkan Kos Konflik untuk Pihak Lawan: Mesej kepada Israel dan Amerika Syarikat adalah jelas: "Sebarang pertempuran tentera akan datang pada kos yang tidak boleh diterima. "Etemad" digambarkan sebagai alat yang boleh mengatasi sistem pertahanan peluru berpandu termaju seperti Iron Dome, David's Sling, dan Sistem Arrow disebabkan saiz dan kuasa pemusnah hulu ledaknya yang amat besar.

Kesimpulan dari Sudut Pandangan Iran

Kesimpulannya, dari perspektif laporan dan analisis Iran terkini, peluru berpandu "Etemad" adalah lebih daripada sekadar senjata; ia adalah lambang pencegahan strategik. Ia mewujudkan dasar yang diisytiharkan Iran iaitu "pertahanan ofensif," di mana ancaman pembalasan yang luar biasa terhadap bandar-bandar bernilai tinggi Israel bertujuan untuk menghalang serangan ke atas Iran sendiri. Penjelasan tentang hulu ledak besarnya dan sasaran khususnya direka untuk menjadikan ancaman pencegahan itu boleh dipercayai dan berkesan dari segi psikologi, seterusnya mengubah asas pengiraan strategik mana-mana pihak lawan yang mempertimbangkan tindakan ketenteraan terhadap Republik Islam.