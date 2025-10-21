Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Laporan ini, jika tepat, mewakili perubahan yang dramatik dan kontroversi dalam pendekatan AS terhadap perang Rusia-Ukraine pada masa hadapan. Berikut adalah analisis tentang kepentingannya:

Penyimpangan Radikal dari Dasar AS Semasa: Pentadbiran Biden dan konsensus bipartisan di AS secara konsisten menyokong kedaulatan dan integriti wilayah Ukraine dengan memberikan bantuan ketenteraan dan kewangan yang besar. Nasihat Trump yang didakwa itu secara langsung menggugurkan prinsip ini dengan mencadangkan Ukraine menyerahkan wilayah secara sukarela, yang merupakan matlamat perang utama Rusia. Pendekatan 'Art of the Deal' dalam Geopolitik: Ini selaras dengan kepercayaan Trump yang menyatakan bahawa perang ini adalah "konflik serantau" yang perlu diakhiri dengan cepat melalui penyelesaian rundingan, walaupun memerlukan pengorbanan daripada mangsa pencerobohan. Beliau sebelum ini menyatakan kekaguman terhadap Putin dan mendakwa boleh mengakhiri perang dalam masa 24 jam jika dipilih semula, kemungkinan melalui tekanan ke atas Ukraine. Implikasi untuk Keselamatan Eropah: Dasar sedemikian akan dilihat oleh sekutu Eropah sebagai pengabaian yang membawa malapetaka kepada tatanama antarabangsa pasca Perang Dunia Kedua, yang menolak pengubahan sempadan melalui kekerasan. Ia akan memberi ganjaran kepada pencerobohan Rusia, memberanikan musuh lain, dan memusnahkan kepercayaan terhadap Amerika Syarikat sebagai rakan keselamatan yang boleh dipercayai. Pemberdayaan Rusia: Memaksa Ukraine menyerahkan wilayah akan digambarkan sebagai kemenangan besar untuk Vladimir Putin, mengesahkan serangannya dan mengukuhkan kedudukan strategik Rusia dengan ketara di Eropah Timur. Ia juga berkemungkinan akan memusnahkan semangat dan kestabilan politik Ukraine.

Pada dasarnya, laporan ini menekankan laluan dasar luar yang sangat berbeza yang mungkin diambil oleh pentadbiran Trump yang berpotensi - satu yang mengutamakan perjanjian pantas, walaupun mengorbankan sekutu utama dan norma undang-undang antarabangsa yang mapan.