Pengubahsuaian Besar-besaran di Pangkalan Peluru Berpandu "Imam Ali"

Pangkalan Imam Ali yang terletak berhampiran bandar Khorramabad kini menjadi tapak salah satu operasi pengubahsuaian terbesar di kalangan lokasi peluru berpandu Iran.

Sebilangan silo pelancar peluru berpandu yang sebelum ini masih dalam pembinaan kini telah beroperasi. Ini berlaku seiring dengan penggalian baru di beberapa pintu masuk dan terowong cawangan di dalam pangkalan. Pengubahsuaian ini digambarkan sebagai yang paling meluas sejak penubuhan fasiliti tersebut.

Perkembangan ini menandakan peralihan strategik daripada kaedah pelancaran terbuka - yang memerlukan pelancar peluru berpandu dibawa ke kawasan terbuka dan disediakan selama beberapa minit atau jam, dengan risiko tinggi dikesan oleh pengawasan udara - kepada pelancaran dari silo bawah tanah yang diperkukuh.

Kaedah baru ini memberikan perlindungan lebih besar kepada peluru berpandu Iran dan kelajuan pelaksanaan yang jauh lebih tinggi, meningkatkan keupayaan respons dan ketahanan terhadap serangan pra-emptif.