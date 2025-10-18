Muslim Islam Hanover Gembira dengan Pembinaan Masjid Baru di Lokasi Strategik

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Masjid baru ini akan menampilkan reka bentuk klasik dengan kubah dan menara. Ramai dalam komuniti melihat projek ini bukan sahaja sebagai satu keperluan praktikal, tetapi juga sebagai simbol kehadiran mereka yang berterusan di bandar ini.

Imam masjid tersebut menyatakan dalam khutbah Jumaat baru-baru ini bahawa komuniti masjid sedang memulakan babak baru, dan para jemaah berasa sangat teruja dengan perubahan ini. Ramai pengunjung berharap pembinaan dapat dimulakan segera dan kemudahan seperti tempat letak kereta untuk tetamu dari luar bandar disediakan.

Bagi para jemaah, masjid ini juga mempunyai nilai simbolik. Muhammad Turasi, seorang ahli komuniti masjid, berkata pembinaan masjid baru di pusat bandar menunjukkan kedudukan umat Islam yang mapan dan sesuai dalam masyarakat. Ini mengingatkan bahawa ramai umat Islam, yang suatu ketika dahulu hanya bersolat di ruang sementara sebagai pekerja tetamu, kini telah menetap dan menjadi sebahagian daripada identiti bandar Hanover.

Komuniti masjid juga merancang untuk mengadakan program khas untuk kanak-kanak dan orang dewasa, program memasak untuk golongan tanpa rumah, serta menganjurkan majalah berbuka puasa pada bulan Ramadan yang terbuka kepada semua, baik Muslim mahupun bukan Muslim.

Seorang ahli aktif masjid, Melanie Gündoğaz, menekankan bahawa semua orang, tanpa mengira agama, dialu-alukan di masjid ini. Beliau menegaskan bahawa masjid ini berfungsi sebagai sebuah pusat perpaduan dan penglibatan masyarakat.