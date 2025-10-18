Hamid Karzai: Penting Buat Pakistan Untuk Hentikan Pencerobohannya ke Atas Afghanistan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Karzai menyampaikan teguran ini pada Sabtu, 26 Mehr, di laman X (dahulu dikenali sebagai Twitter). Beliau menyebut serangan itu yang mengakibatkan kematian dan kecederaan dalam kalangan pemain kriket, menyampaikan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban, dan mendoakan pemulihan segera bagi mereka yang cedera.

Bekas presiden itu menegaskan: "Adalah untuk kepentingan dan kebaikan Pakistan sendiri untuk menghentikan pencerobohan ke atas rakyat dan wilayah Afghanistan."

Hamid Karzai juga menasihati pihak berkuasa Pakistan agar mengkaji semula polisi mereka dan memilih laluan hubungan yang mesra serta beradab dengan Afghanistan berdasarkan prinsip-prinsip antarabangsa.

Perlu dinyatakan bahawa serangan dron malam tadi oleh tentera Pakistan ke atas daerah Bermel dan Urgun di wilayah Paktika mengakibatkan sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh. Serangan ini, yang berlaku selepas perjanjian gencatan senjata 48 jam untuk membolehkan rundingan damai diadakan, telah menerima kritikan yang meluas terhadap tentera Pakistan.