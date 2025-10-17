Presiden Pezeshkian Seru Perpaduan Umat Islam

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menekankan keperluan mendesak untuk perpaduan dalam kalangan umat Islam dalam menghadapi perpecahan yang semakin dicetuskan oleh pihak lawan.

Beliau berkata, "Perkara terburuk yang boleh berlaku adalah jika kita sendiri menyumbang kepada perpecahan ini."

Seruan untuk Bersatu dan Menyelesaikan Konflik

Ucapan beliau disampaikan semasa menyampaikan ucapan di edisi ke-4 Kongres Antarabangsa Jalan Keselamatan: Nahj al-Balagha dan Pemerintahan Alavi, yang diadakan di Isfahan.

Presiden Pezeshkian menyeru agar umat Islam bersatu dan mengukuhkan perpaduan, bukan sahaja di dalam negara tetapi di seluruh dunia Islam.

Beliau secara khusus mempersoalkan ketegangan yang berterusan antara Afghanistan dan Pakistan, dan menyeru penyelesaian pertikaian serta semangat solidariti.

Panduan daripada Al-Quran dan Nahj al-Balagha

Presiden turut menekankan ajaran Al-Quran suci dan Nahj al-Balagha – sebuah koleksi khutbah, surat, dan kata-kata Imam Ali a.s. – sebagai panduan tertinggi untuk umat Islam.

Beliau berkata, apabila kitab suci dan warisan Imam Ali a.s. menawarkan panduan sedemikian, umat Islam tidak sepatutnya berada dalam keadaan yang lebih teruk daripada yang lain.

"Umat Islam wajib berusaha secara berterusan untuk penambahbaikan dan bergerak ke arah Tuhan, yang Maha Tinggi dan Terbaik," tegas Presiden Pezeshkian.

Beliau menegaskan bahawa umat Islam mesti mengetepikan sebarang tindakan yang menghalang kemajuan ke arah kecemerlangan.