Yemen Dilanda Krisis Makanan Ketiga Terbesar di Dunia

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pertubuhan-pertubuhan tersebut menyatakan bahawa separuh daripada populasi Yemen bergelut dengan kebuluran, manakala separuh daripada kanak-kanak di bawah lima tahun di negara itu menderita akibat kekurangan zat makanan kronik.

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Yemen berdepan krisis kemanusiaan yang tidak pernah berlaku sebelum ini, dengan satu dalam setiap tiga isi rumah mengalami tahap ketidakselamatan makanan yang sederhana hingga teruk.

Antara pertubuhan terbabit termasuk Save the Children, Oxfam, dan Danish Refugee Council. Dalam kenyataan bersama, mereka mendesak komuniti global dan negara-negara penderma untuk mengambil tindakan segera menangani krisis kebuluran di Yemen, memandangkan Hari Makanan Sedunia akan tiba.

Keadaan Kritikal dan Amaran Masa Depan

Menurut kenyataan itu, dua wilayah iaitu Al Hudaydah dan Taiz menghadapi tahap krisis kekurangan zat makanan. Kadar kekurangan zat makanan akut di kawasan tersebut diramalkan meningkat antara 15% hingga 30% menjelang tahun 2026, satu ancaman kepada pencapaian dalam bidang kesihatan dan pemakanan selama ini.

Keadaan ini semakin merosot pada kadar yang membimbangkan. Dianggarkan bahawa menjelang awal tahun hadapan, lebih 18 juta rakyat Yemen akan berhadapan dengan tahap kebuluran yang kritikal, dan kira-kira 41,000 orang lagi berada di ambang kebuluran total.

Punca Krisis dan Halangan Bantuan

Krisis ekonomi, peperangan yang berterusan, kekurangan air, dan perubahan iklim merupakan punca utama keadaan ini. Tambahan pula, sekatan yang dikenakan di wilayah utara negara itu – termasuklah sekatan pergerakan bagi wanita pekerja bantuan yang memerlukan mereka ditemani lelaki – merupakan halangan besar kepada penyampaian bantuan kemanusiaan.

Pertubuhan-pertubuhan ini menekankan bahawa kebuluran besar-besaran hanya dapat dielakkan dengan menangani punca akar krisis makanan, termasuk:

Menghentikan perang saudara dan menyokong proses keamanan.

Memperkukuh ekonomi negara.

Memperkasa sektor pertanian dan mata pencarian tempatan.

Yemen telah menjadi medan pertempuran selama hampir sedekad antara pasukan pakatan pimpinan Arab Saudi dan pasukan bersenjata Yemen. Peperangan ini telah mencipta salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia, menjadikan berjuta-juta penduduk bergantung kepada bantuan kemanusiaan untuk terus hidup.