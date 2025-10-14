Angkatan Tentera Gaza Tahan Ahli Geng Disokong Israel, Rampas Posisi Militan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pejuang dari Hamas dan faksi tentera lain di Gaza dilaporkan telah menangkap sejumlah besar militan yang disokong oleh rejim Israel, semasa menjalankan operasi pembersihan di seluruh kawasan pesisir yang dikepung itu sebagai sebahagian daripada kempen keselamatan menyeluruh.

Pasukan Pencegah, yang berafiliasi dengan pasukan keselamatan di Genting Gaza, mengumumkan dalam kenyataan ringkas pada Selasa bahawa anggotanya telah "merampas kubu kuat militia bersenjata, membersihkan pengganas dari pelbagai kawasan kejiranan, dan menjalankan operasi memburu elemen yang terlibat dalam penembakan dan pembunuhan orang yang dipindahkan."

Kenyaataan itu menambah, beberapa individu yang bertanggungjawab bekerjasama dengan kumpulan militia bersenjata dan merekrut ejen semasa perang telah ditahan di Selatan Genting Gaza.

Perkembangan ini berlaku sehari selepas pasukan keselamatan Gaza dilaporkan melumpuhkan seorang ahli terkemuka geng yang disokong Israel yang dikaitkan dengan kumpulan pengganas Daesh (ISIS), yang bertanggungjawab menyumbang kepada pembunuhan beramai-ramai Tel Aviv di kawasan pesisir itu.

Rangkaian Berita Quds memetik sumber keselamatan yang tidak dinamakan pada Isnin bahawa individu sasaran telah dikenal pasti sebagai "A.T." Peranti Keselamatan Tentera di wilayah yang disekat itu berjaya menanganinya dalam apa yang digambarkan sebagai "serangan hendap keselamatan yang tepat."

A.T. dikatakan akan merekrut militan untuk geng yang diketuai oleh Yasser Abu Shabab, tambah sumber itu.

Rejim Israel memulakan penyediaan senjata dan peralatan kepada klan Abu Shabab awal tahun ini, di tengah-tengah pembunuhan beramai-ramai Tel Aviv terhadap Gaza, yang bermula pada Oktober 2023.

Bantuan itu seterusnya memperkuatkan kumpulan tersebut untuk melakukan keganasan maut di seluruh Gaza, terutamanya di bandar Rafah di selatan.

Pada Jun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui bahawa rejim itu telah membekalkan senjata dan sokongan kepada kumpulan yang dikaitkan dengan Daesh untuk "menentang gerakan tentera Palestin Hamas."

Sebelum memimpin geng tersebut, Abu Shabab sebelum ini pernah dipenjarakan di Gaza. Beliau mengambil alih kawalan geng itu pada tahun 2024, yang menyebabkan para tetua dan pemimpin keluarga terkemuka Abu Shabab memisahkan diri daripada faksinya.

Dalam perjalanan tindakan kejinya, geng tersebut telah mencuri bantuan penting dan membunuh rakyat Palestin yang berkumpul berhampiran lokasi pengagihan bantuan yang didakwa, yang disokong oleh Amerika Syarikat dan dikendalikan oleh Israel.

Selain klan Abu Shabab, rejim itu telah memperluas sokongannya kepada pelbagai kumpulan lain, termasuk satu yang dikaitkan dengan keluarga Daghmash, yang baru-baru ini membunuh Saleh al-Ja'frawi, seorang wartawan dan figura media sosial Palestin yang terkenal.