Beribu-ribu Berarak di Vienna Menuntut Sekatan ke Atas Israel

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pada malam Sabtu, beribu-ribu orang berkumpul di Vienna, ibu negara Austria, untuk menunjukkan sokongan terhadap Palestin dan menuntut sekatan terhadap "Israel" berhubung dakwaan jenayah genosid yang dilakukan di Genting Gaza sejak dua tahun lalu.

Perhimpunan itu dianjurkan dengan penyertaan lebih 50 kumpulan masyarakat sivil, yang kesemuanya menyatakan solidariti dengan rakyat Palestin dan mengutuk jenayah pendudukan Israel.

Pembantah mengibarkan bendera Palestin dan membawa sepanduk yang mendesak sekatan ke atas Israel, sambil melaungkan slogan seperti "Boikot Israel" dan "Eropah biayai, Israel bom".

Perarakan kemudiannya bergerak ke jalan dimana terletaknya pejabat Canselor Austria, Kementerian Luar Negeri, dan kepresidenan. Di sana, para pembantah menyeru kerajaan Austria untuk mengambil tindakan tegas dan mengenakan sekatan ke atas rejim Israel.