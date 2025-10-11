Hamas: Israel Enggan Bebaskan 2 Doktor Palestin

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Sebuah sumber dalam Hamas pada hari Sabtu menyatakan bahawa rejim pendudukan itu membantah pembebasan Dr. Hussam Abu Sfiyah dan Dr. Marwan Al-Hims, dua orang doktor Palestin, dalam rangka perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan.

Dr. Hussam Abu Sfiyah, seorang pakar pediatrik, telah ditahan oleh tentera rejim Zionis pada bulan Disember tahun lalu di Hospital "Kamal Adwan" di Beit Lahia. Manakala, Dr. Marwan Al-Hims, yang merupakan Pengarah Hospital Medan di Gaza, telah ditahan pada bulan Julai tahun lalu.

Berdasarkan butiran dalam "Pelan Trump" untuk Gaza, Hamas telah berkomitmen untuk membebaskan 48 tahanan Zionis yang masih tinggal di Gaza, di mana hanya kira-kira 20 orang daripadanya disangka masih hidup. Sebagai balasannya, rejim pendudukan itu mesti membebaskan 250 tahanan Palestin yang dihukum penjara seumur hidup, serta 1,700 orang tahanan dari Gaza yang telah ditangkap selepas Oktober 2023.

Walau bagaimanapun, nama kedua-dua doktor ini tidak termasuk dalam senarai akhir yang akan dibebaskan. Sumber dari Hamas menekankan bahawa Tel Aviv, walaupun terdapat permintaan berulang kali daripada pihak pengantara, enggan memasukkan mereka ke dalam senarai dengan alasan yang didakwa sebagai "sebab-sebab keselamatan".