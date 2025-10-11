Datuk Bandar Bandar Raya Gaza: Setiap Jalan Rosak, 85% Jentera Berat Musnah

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Datuk Bandar Bandar Raya Gaza Yahya Al-Sarraj berkata pada Sabtu bahawa setiap jalan di Gaza telah rosak teruk akibat serangan bom Israel, dan proses membuka semula bandar raya itu sangat kompleks disebabkan kekurangan peralatan canggih.

Dalam satu kenyataan akhbar, Al-Sarraj menyatakan bahawa lebih 85% jentera berat Gaza telah musnah akibat serangan Israel, yang secara serius menghalang usaha membaiki jalan dan infrastruktur di seluruh bandar raya.

Beliau menambah bahawa pihak perbandaran telah mengemukakan pelan pembinaan semula tiga peringkat untuk pihak berkuasa tempatan Gaza, yang telah dibincangkan dengan pertubuhan antarabangsa dengan harapan untuk mendapatkan sokongan.