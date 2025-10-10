Pengawal Ulama Syiah Syahid di Gilgit, Pakistan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Seorang pengawal ulama Syiah telah dibunuh oleh kumpulan pengganas di bandar Gilgit, Pakistan, dalam satu insiden yang digambarkan sebagai cubaan berbahaya untuk meniupkan api perpecahan mazhab di wilayah itu.

Menurut laporan, pengganas daripada kumpulan haram Lashkar-e-Jhangvi (LeJ) melepaskan tembakan ke arah pengawal seorang ulama terkemuka Syiah, yang mengakibatkan kesyahidannya.

Laporan menyebut bahawa insiden ini berlaku hanya tiga hari selepas seorang ulama Sunni juga diserang, satu tindakan yang telah dikutuk sekeras-kerasnya oleh semua kumpulan dan mazhab Islam. Walau bagaimanapun, elemen ekstremis LeJ didakwa mengambil kesempatan daripada keadaan dengan menyerang pengawal ulama Syiah itu untuk menggugalkan kestabilan dan keamanan wilayah.

Sumber tempatan menyatakan bahawa penyerang tersebut mempunyai kaitan dengan rangkaian pengganas Laskar-e-Jhangvi, yang bertujuan untuk mencipta ketegangan agama dan ketidakstabilan keselamatan di Gilgit-Baltistan.

Kejadian ini telah menimbulkan kebimbangan dalam kalangan orang awam dan aktivis masyarakat terhadap ketidakberkesanan institusi keselamatan. Mereka mempersoalkan mengapa rangkaian pengganas yang sudah diketahui masih boleh beroperasi dengan bebas, dan sehingga bilakah jenayah seumpama ini akan berterusan tanpa tindakan balas yang serius.