Seperti Hezbollah, Hamas Takkan Dapat Dihancurkan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Seorang ahli Knesset (parlimen) rejim Zionis secara terbuka mengkritik dasar Perdana Menterinya dalam melancarkan perang tidak bermakna di Gaza, dengan mengakui bahawa Hamas tidak berjaya dihapuskan atau dilucutkan senjata, sama seperti Hezbollah.

Dalam ucapan yang disiarkan oleh Saluran 12 Israel, Amit Halevi, ahli Knesset dari parti pemerintah Likud, berkata: "Hamas tidak akan dapat dimusnahkan dan tidak akan dilucutkan senjata, sama seperti Hezbollah!"

Dia menambah: "Mereka tidak akan pernah meletakkan senjata mereka dan tidak akan dilucutkan senjata. Kita harus belajar dari kisah Hezbollah, walaupun di bawah semua tekanan, mereka tidak menyerahkan walaupun satu senapang Kalashnikov!"

Ahli bekas Jawatankuasa Hal Ehwal Luar Israel itu menekankan: "Kita harus memberitahu rakyat kebenaran dan tidak boleh menjual khayalan; Peristiwa 7 Oktober akan berlaku sekali lagi dalam 10, 20 atau 30 tahun akan datang; Mereka mempunyai beratus-ratus ribu tentera pada hari ini."

Latar Belakang Kontroversi

Semasa perang dan jenayah rejim Zionis terhadap rakyat Gaza, berlaku pertengkaran lisan di Knesset antara Halevi dan Menteri Peperangan Israel, Yoav Gallant, yang menyebabkan kemarahan dan mengakibatkan Halevi diusir dari mesyuarat Jawatankuasa Hal Ehwal Luar dan Keselamatan Knesset.

Halevi mendakwa "tidak ada pelan operasi untuk menyelesaikan pertempuran menentang Hamas," manakala Menteri Gallant membalas dengan berkata, "Anda tidak faham apa-apa. Anda hanya bercakap karut."