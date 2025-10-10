Video | Dua Beradik Kembar Bersatu Semula di Runtuhan Gaza Utara

News ID: 1737085

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dalam satu adegan yang menyentuh hati, dua beradik kembar Palestina bersatu semula ketika dalam perjalanan pulang ke rumah mereka di Gaza utara, setelah dipisahkan oleh serangan brutal Israel selama lebih setahun. Detik pilu yang dirakam dalam perjalanan pulang mereka ini mendedahkan penderitaan kemanusiaan akibat konflik tersebut, sementara cahaya harapan yang rapuh tetap bersinar di tengah-tengah kemusnahan.