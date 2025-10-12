Aktivis di Chicago Tuduh Gabenor Minnesota Bersubahat dalam "Genosid Gaza"

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Aktivis di Chicago, Illinois menganjurkan bantahan besar-besaran menentang Gabenor Minnesota Tim Walz selepas beliau hadir di satu acara awam di bandar tersebut.

Bantahan itu menyuarakan penolakan mereka terhadap pendirian pro-Israel Tim Walz dan sikap diamnya yang berterusan berhubung genosid di Gaza.

Pembantah melaungkan slogan di dalam dan di luar tempat acara, mengisytiharkan Walz tidak dialu-alukan, serta menuduhnya mengabaikan gesaan berulang penduduk Minnesota untuk menghentikan pelaburan dana negeri daripada syarikat-syarikat Israel.

Mereka juga membuat perbandingan antara Walz dan Bendahari Negeri Illinois Michael Frerichs, yang walaupun setelah dua tahun dibantah, masih menolak sebarang langkah untuk menarik pelaburan dana awam daripada bon Israel atau syarikat-syarikat yang mendapat keuntungan daripada peperangan berterusan terhadap rakyat Palestin.