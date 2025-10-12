Penganalisis Israel: Hamas Kekal Pihak Berkuasa Memerintah di Gaza

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Penganalisis rejim Zionis menggambarkan penempatan semula pasukan keselamatan dan ketenteraman Hamas di jalan-jalan Gaza selepas gencatan senjata sebagai tanda kestabilan dan kewibawaan kumpulan itu yang berterusan di wilayah tersebut.

Penganalisis Zionis tersebut mengesahkan kegagalan matlamat perang Israel terhadap Genting Gaza, dengan mengakui bahawa Gerakan Penentangan Islam Palestin, Hamas, kekal sebagai sebuah organisasi sekaligus pihak berkuasa pemerintahan.

Avi Issacharoff, seorang pakar daripada akhbar harian Zionis Yedioth Ahronoth, memberitahu Saluran 12 Israel bahawa matlamat utama kabinet Israel – untuk menjatuhkan pemerintahan dan kewibawaan Hamas di Gaza – tidak tercapai, memandangkan gerakan itu kekal kuasa utama di wilayah tersebut.

Penganalisis Zionis itu menambah, "Sejurus selepas gencatan senjata, pasukan Hamas hadir di jalan-jalan, bersenjata dan ditempatkan semula. Hamas mengekalkan kedudukannya sebagai pusat kuasa – realiti yang kita hadapi kini."

Sementara itu, penganalisis dan penulis Zionis Haim Levinson menyatakan, "Hamas kekal sebagai entiti terancang, dan ini adalah fakta yang mapan. Dari awal hingga akhir perang, kumpulan itu kekal teratur dengan pasukan yang berdisiplin dan tidak runtuh meskipun melalui dua tahun yang sukar."

Jeneral bersara Yitzhak Brik, seorang penganalisis tentera untuk rejim Zionis, juga memberitahu saluran i24 Israel: "Tentera Israel gagal mengalahkan Hamas. Kami telah kehilangan sokongan dunia, dan kami sedang kehilangan keupayaan Israel untuk menghadapi ancaman yang semakin meningkat di sekeliling kami. Perang sudah berakhir – dan Hamas tidak akan dilucutkan senjata."

Dalam konteks yang sama, Doron Kadosh, seorang wartawan dan penganalisis Zionis, memberitahu saluran i24 Israel: "Perang secara efektifnya berakhir tanpa pelucutan senjata Hamas di Genting Gaza. Hamas kekal sebagai organisasi aktif dengan kepimpinan yang utuh, dan terowong serta kawalannya ke atas Gaza berterusan."

Beliau menambah, "Hamas telah memperoleh semula kawalan penuh ke atas semua kawasan Gaza dalam ketiadaan mana-mana kuasa alternatif." Kadosh menekankan bahawa Hamas tidak membuat sebarang komitmen jelas untuk pelucutan senjata, menghentikan penghasilan senjata, atau memberhentikan pembinaan terowong.