Kebocoran Besar dari The Washington Post Dedah Pakatan Ketenteraan Rahsia Dijalinkan AS

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dokumen sulit mendedahkan Amerika Syarikat telah membentuk pakatan ketenteraan rahsia antara Israel dan enam negara Arab, sejurus ketika Tel Aviv melancarkan operasi ketenteraan di Gaza.

Menurut The Washington Post, dokumen yang dibocorkan menunjukkan ini merupakan rangkaian ketenteraan bersepadu yang beroperasi secara sulit selama lebih tiga tahun di bawah penyeliaan langsung Komando Pusat AS (CENTCOM), dan bukan sekadar kerjasama sementara.

Butiran Penting Pakatan Rahsia:

Pakatan yang dinamakan secara rasmi sebagai "Regional Security Construct" ini melibatkan: Bahrain, Mesir, Jordan, Qatar, Arab Saudi, Emiriah Arab Bersatu

Objektif Diumumkan: "Memperkukuh pertahanan udara dan kerjasama keselamatan serantau."

Mesej Dalaman Tunjukkan Matlamat Sebenar: Membentuk barisan ketenteraan Arab-Israel yang bersatu menentang Iran dan paksi perlawanan, serta menyepadukan negara-negara Arab secara berperingkat dalam penyelarasan operasi padang dengan tentera Israel.

Tempoh Masa & Lokasi Mesyuarat Rahsia:

Mesyuarat dan latihan bersama telah diadakan dari 2022 hingga 2025, bertepatan dengan perang di Gaza.

Bahrain: Berfungsi sebagai pusat perkongsian risik.

Mesir: Menganjurkan latihan padang yang disamar sebagai operasi bersama dengan tentera AS.

Qatar: Mesyuarat sensitif diadakan di Pangkalan Udara Al Udeid, dengan pegawai Israel dibawa secara rahsia melalui pesawat tentera AS untuk mengelak perhatian awam.

Jenis Latihan Ketenteraan:

Kerjasama merangkumi pertahanan udara dan peluru berpandu bersepadu, taktik peperangan bandar berdasarkan pengalaman tempur di Gaza, operasi membendung pengaruh Iran, dan penggunaan kepintaran buatan untuk peninjauan padang.

Pendedahan Penting:

Pegawai tentera kanan dari Tel Aviv, Riyadh, Abu Dhabi, dan Doha hadir dalam mesyuarat ini, dengan kehadiran AS terhadap kepada "penyeliaan dan penyelarasan teknikal."

Konteks Kritikal:

Operasi rahsia ini berlangsung semasa kempen ketenteraan Israel di Gaza, ketika beberapa negara Arab yang terlibat menjaga imej awam sebagai pengantara damai.

Rasional AS & Implikasi Serantau:

Washington mewajarkan kerjasama ini dengan alasan "ancaman Iran," menyebut projek ini sebagai "NATO Timur Tengah." Namun, dokumen menunjukkan AS telah mengubah rejim Arab yang terlibat menjadi aset logistik untuk tentera Israel, termasuk memberikan akses kepada ruang udara dan perairan wilayah mereka dalam kes tertentu.

Memo Dalaman yang Mendedahkan:

Satu memo dalaman AS 2024 menyatakan: "Apa yang kami bina di sini adalah struktur keamanan bersenjata, yang berdiri di atas darah rakyat Palestin."

Sumber Rasmi dari The Washington Post:

➡️ Arab states expanded cooperation with Israeli military during Gaza war, files show

https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/10/11/us-israel-arab-military-leaked-documents/