12 Oktober 2025 - 16:57
News ID: 1737783
Hamas Panggil 7,000 Anggota Keselamatannya

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Sejurus dengan pengunduran tentera rejim Zionis dan permulaan pelaksanaan perjanjian gencatan senjata, Rintangan Hamas telah mengerahkan anggotanya untuk mengukuhkan keselamatan di pelbagai kawasan.

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Berikutan pengunduran tentera rejim Zionis dan permulaan pelaksanaan perjanjian gencatan senjata, Rintangan Hamas telah memulakan operasi besar-besaran dengan memanggil 7,000 anggota keselamatan untuk memulihkan ketenteraman dan menangani elemen-elemen pengacau stabilisasi.

Menurut sumber Palestin, anggota keselamatan Hamas telah ditempatkan di beberapa kawasan kejiranan; sebahagian memakai pakaian awam dan sebahagian lagi memakai pakaian rasmi polis Gaza. Anggota-anggota ini bertugas menangani elemen penyusupan, penunjuk perasaan dan mereka yang bekerjasama dengan musuh semasa peperangan.

