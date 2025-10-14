Keputusan Diskriminasi terhadap Guru Alawi di Bandar Baniyas, Syria

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pusat Pemantau Hak Asasi Manusia Syria menyatakan bahawa badan-badan yang berkait dengan kerajaan Syria di bandar Baniyas telah mengeluarkan keputusan "pemindahan kolektif dan diskriminasi" terhadap lebih 108 orang guru, yang majoriti mereka adalah anggota komuniti Alawi.

Berdasarkan laporan badan tersebut, guru-guru dari kampung sekitar Baniyas telah dipindahkan ke sekolah-sekolah yang mempunyai sensitiviti keselamatan dan kesukuan yang tinggi seperti Al-Bayda, Basatin Al-Assad, Ras Al-Nabaa, Qalat Al-Marqab, dan Al-Adaimah. Sebahagian kawasan ini, terutamanya Qalat Al-Marqab, dikenali sebagai antara pusat ketegangan keselamatan di wilayah pesisir Syria.

Pemantau Hak Asasi Manusia Syria menekankan bahawa walaupun badan-badan rasmi cuba menonjolkan keputusan ini dalam bentuk pentadbiran dan organisasi, sumber tempatan dan sebahagian anggota komuniti pendidikan percaya bahawa tindakan ini mempunyai dimensi kesukuan tersembunyi dan sebahagian daripada dasar berhasrat untuk melemahkan pengaruh komuniti Alawi dalam struktur pendidikan dan pentadbiran wilayah pesisir Syria. Dasar ini dilaksanakan melalui pemindahan kakitangan tempatan ke persekitaran yang tidak stabil atau tidak serasi sosial.

Badan hak asasi manusia ini juga menyatakan bahawa mereka telah menerima aduan daripada beberapa guru yang terjejas yang menggambarkan keputusan ini sebagai sejenis tekanan tidak langsung dan sebahagian daripada trend meluas seperti ugutan, penyingkiran, penculikan, dan penahanan dalam beberapa bulan kebelakangan ini.

Pemantau Hak Asasi Manusia Syria, dengan menyatakan kebimbangan mendalam terhadap trend ini, menganggap penggunaan guru sebagai alat dalam pertikaian kuasa atau penyelesaian masalah kesukuan sebagai pelanggaran jelas terhadap hak asasi manusia dan prinsip berkecuali institusi awam.

Badan ini meletakkan tanggungjawab penuh terhadap akibat dasar ini kepada pihak berkuasa tempatan di Baniyas, dan memberi amaran bahawa kesinambungan pendekatan ini boleh membawa kepada keruntuhan struktur sosial dan kemunculan krisis serius di wilayah tersebut, kecuali jika tindakan ini ditarik balik serta-merta dan proses yang digelar "diskriminasi pekerjaan berorganisasi" dihentikan.