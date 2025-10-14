Trump: "Sangat Bagus Jika Kita Boleh Mencapai Perjanjian Damai Dengan Iran."

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Presiden AS dalam ucapannya semalam di parlimen Israel mendakwa, "Dalam lapan bulan, kami menamatkan lapan peperangan dan dengan pulangnya tebusan-tebusan, saya akan menambahkan peperangan ini (peperangan Gaza) ke dalam senarai."

Trump dalam ucapan itu mengulangi dakwaan mengenai Iran dan berkata, "Kami berjaya menahan negara paling berbahaya di dunia dan sepenuhnya menghentikan projek nuklearnya. Iran menerima pukulan yang menghancurkan dan akan sangat baik jika kita boleh menandatangani perjanjian damai dengan Iran."

Kemudian beliau mendakwa bahawa itu juga keinginan Iran dan menambah, "Saya rasa mereka sudah letih. Seseorang berkata bahawa mereka akan memulakan semula program nuklear mereka. Saya berkata, biar saya beritahu anda sesuatu: mereka tidak akan memulakan apa-apa, mereka ingin terus hidup. Perkara terakhir yang ingin mereka lakukan ialah mula menggali lubang lagi."