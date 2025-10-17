Menteri Luar Iran Beri Amaran Terhadap Ekspansionisme dan Senjata Pemusnah Besar-besaran Israel

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, memberi amaran bahawa walaupun dengan gencatan senjata yang rapuh di Gaza, dasar ekspansionisme Israel dan pemilikan senjata pemusnah besar-besaran (WMD) oleh rejim tersebut kekal sebagai punca utama ketidakstabilan dan ketidakselamatan di rantau ini.

Amaran ini disampaikan dalam catatan beliau bertajuk "Pergerakan Negara-Negara Tidak Berkecuali dalam Landskap Global yang Berubah: Renungan pada Malam Sidang Kemuncak Kampala."

Pandangan Prinsip Iran

Araghchi menekankan kedudukan Iran yang "berprinsip dan konsisten", termasuk:

Sokongan teguh untuk perjuangan Palestin.

Penentangan tegas terhadap sekatan paksa yang melanggar kedaulatan negara.

Beliau menekankan bahawa Iran kekal komited dalam pendiriannya untuk membina sebuah tatanan dunia yang multipolar yang adil.

Ancaman kepada Keamanan

Menteri Luar itu menegaskan bahawa "ekspansionisme Zionis, ditambah dengan pemilikan senjata pemusnah besar-besaran oleh Israel," adalah sumber utama ketidakstabilan rantau ini. Beliau turut merujuk kepada kempen yang didakwa sebagai genosid yang mengakibatkan kematian lebih 67,000 rakyat Palestin.

Peranan Pergerakan Negara-Negara Tidak Berkecuali (NAM)

Araghchi yang berada di Kampala bagi menghadiri Mesyuarat Menteri Pertengahan Penggal ke-19 Biro Penyelarasan NAM, menulis:

"Bagi Iran, pergerakan ini menguatkan suara kami untuk keadilan, kesaksamaan, dan reformasi institusi global."

Beliau meluahkan harapan agar sidang kemuncak itu akan mengukuhkan perpaduan praktikal berdasarkan kepentingan dan cabaran bersama.

NAM digambarkan sebagai "lambang hidup prinsip asas kedaulatan negara dan penentangan berprinsip terhadap struktur hegemoni."

Komitmen Iran terhadap Dunia Multipolar

Araghchi menekankan:

"Iran berkomited kuat untuk membina tatanan dunia yang benar-benar multipolar; sebuah sistem di mana kemakmuran diagihkan secara saksama, pencerobohan dibendung secara sistematik, dan kedaulatan ditetapkan sebagai batu asas hubungan antarabangsa di peringkat global."

Beliau juga menyifatkan sekatan sebagai "keganasan ekonomi" yang telah mengehadkan pembangunan Global Selatan, tetapi pada masa yang sama merangsang ketahanan melalui kerjasama Selatan-Selatan. Kumpulan seperti BRICS disebut sebagai pencabar kepada hegemoni Barat.

Araghchi menegaskan bahawa Iran tiba ke mesyuarat di Kampala dengan "komitmen ikhlas untuk multilateralisme yang membina," dengan tujuan untuk mencapai hasil nyata yang meningkatkan kapasiti Global Selatan.