Seorang Pemuda Syria Syiah Syahid di Pinggir Damsyik

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Seorang pemuda Syria berfahaman Syiah telah gugur syahid selepas menjadi sasaran tembakan oleh individu bersenjata yang tidak dikenali di kawasan Zainabiyah, pinggir Damsyik.

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Sumber tempatan di Syria menyatakan bahawa pemuda itu, yang berasal dari bandar majoriti Syiah, Al-Zahraa, di utara wilayah Aleppo, telah diserang ketika dalam perjalanan ke pasar buah-buahan di kejiranan "Ghurbah", kawasan Zainabiyah.

Sumber tersebut menyebut, penyerang melarikan diri dari lokasi kejadian sejurus selepas melepaskan tembakan, dan identiti mereka masih belum dapat dikenal pasti.

Kejadian ini berlaku ketika gelombang keganasan dan ketegangan bercorak sekta semakin meningkat di kawasan pinggir Damsyik dan bandar-bandar sekitarnya. Penduduk setempat menuntut peningkatan langkah-langkah keselamatan dan supaya pihak berkuasa kerajaan bertanggungjawab dalam menangani keadaan keselamatan yang tidak stabil ini.

Berdasarkan statistik yang dikeluarkan, sejak awal tahun 2025 sehingga kini, seramai 1,092 orang telah terkorban di seluruh Syria ekoran tindakan balas dendam dan serangan di luar kerangka undang-undang. Mangsa yang terkorban terdiri daripada 1,037 lelaki, 33 wanita, dan 22 kanak-kanak.