Rejim Zionis Lancar 9 Serangan Udara ke Selatan dan Timur Lubnan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pesawat pejuang dan dron Israel melakukan sembilan serangan udara ke kawasan selatan dan timur Lubnan, suatu tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran jelas terhadap perjanjian gencatan senjata dengan Hezbollah.

Kawasan-Kawasan yang Diserang: Serangan berlaku di beberapa kawasan termasuk:

Naqoura di Nabatieh

Saidā

Marjayoun

Bint Jbeil

Baalbek

Butiran Serangan:

Di kawasan Nabatieh, pesawat pejuang Israel menyerang kawasan antara kampung Rumeish dan Houmine

Sebuah dron Israel menyerang kawasan Ali al-Tahir di utara Nabatieh al-Fawqa

Tiga serangan udara dilancarkan ke kampung Banaafoul dan Khirbet Doueir di Saidā

Sebuah dron lain menyerang jalan antara Al-Sharqiyah dan Kouthriyat al-Sayad, menyebabkan kerosakan pada jalan tersebut

Di Marjayoun, sebuah dron Israel menyerang kampung Blida semasa penduduk sedang menuai zaitun

Di Bint Jbeil, bom pembakar dilancarkan ke kampung Deir Antar

Di kawasan Baalbek, pesawat pejuang Israel mengebom kawasan sekitar kampung Chamsine

Kenyataan Tentera Israel:

Tentera Israel mendakwa dalam satu kenyataan bahawa serangan ini mensasarkan infrastruktur bawah tanah Hizbullah yang didakwa digunakan untuk menyimpan senjata.

Latar Belakang:

Serangan ini berlaku walaupun perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah telah ditandatangani pada November 2024

Sumber Lubnan mendakwa Israel telah melanggar perjanjian ini lebih 4,500 kali setakat ini, mengakibatkan kematian dan kecederaan beratus-ratus orang

Israel juga masih menduduki 5 bukit Lubnan yang direbut dalam perang baru-baru ini

Amaran Presiden Lubnan:

Beberapa hari sebelum ini, Presiden Lubnan Joseph Aoun memberi amaran bahawa beberapa pihak Israel sedang berusaha untuk meluaskan api peperangan Gaza ke tanah Lubnan untuk kepentingan politik. Amaran ini dikeluarkan selepas permulaan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang menurut pengkritik, telah berulang kali dicabar oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tujuan politik dalaman.