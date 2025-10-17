Rejim Zionis Lancar 9 Serangan Udara ke Selatan dan Timur Lubnan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pesawat pejuang dan dron Israel melakukan sembilan serangan udara ke kawasan selatan dan timur Lubnan, suatu tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran jelas terhadap perjanjian gencatan senjata dengan Hezbollah.
Kawasan-Kawasan yang Diserang: Serangan berlaku di beberapa kawasan termasuk:
-
Naqoura di Nabatieh
-
Saidā
-
Marjayoun
-
Bint Jbeil
-
Baalbek
Butiran Serangan:
-
Di kawasan Nabatieh, pesawat pejuang Israel menyerang kawasan antara kampung Rumeish dan Houmine
-
Sebuah dron Israel menyerang kawasan Ali al-Tahir di utara Nabatieh al-Fawqa
-
Tiga serangan udara dilancarkan ke kampung Banaafoul dan Khirbet Doueir di Saidā
-
Sebuah dron lain menyerang jalan antara Al-Sharqiyah dan Kouthriyat al-Sayad, menyebabkan kerosakan pada jalan tersebut
-
Di Marjayoun, sebuah dron Israel menyerang kampung Blida semasa penduduk sedang menuai zaitun
-
Di Bint Jbeil, bom pembakar dilancarkan ke kampung Deir Antar
-
Di kawasan Baalbek, pesawat pejuang Israel mengebom kawasan sekitar kampung Chamsine
Kenyataan Tentera Israel:
Tentera Israel mendakwa dalam satu kenyataan bahawa serangan ini mensasarkan infrastruktur bawah tanah Hizbullah yang didakwa digunakan untuk menyimpan senjata.
Latar Belakang:
-
Serangan ini berlaku walaupun perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah telah ditandatangani pada November 2024
-
Sumber Lubnan mendakwa Israel telah melanggar perjanjian ini lebih 4,500 kali setakat ini, mengakibatkan kematian dan kecederaan beratus-ratus orang
-
Israel juga masih menduduki 5 bukit Lubnan yang direbut dalam perang baru-baru ini
Amaran Presiden Lubnan:
Beberapa hari sebelum ini, Presiden Lubnan Joseph Aoun memberi amaran bahawa beberapa pihak Israel sedang berusaha untuk meluaskan api peperangan Gaza ke tanah Lubnan untuk kepentingan politik. Amaran ini dikeluarkan selepas permulaan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang menurut pengkritik, telah berulang kali dicabar oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tujuan politik dalaman.
Your Comment