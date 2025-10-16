Menteri Luar Iran dan Venezuela Kecam Tindakan Haram AS, Tekankan Hak Negara Menentang Buli

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, dan rakan sejawatannya dari Venezuela, Yván Eduardo Gil Pinto, bersama-sama mengutuk tindakan haram Amerika Syarikat di seluruh dunia dan menekankan hak setiap negara untuk menentang perilaku buli Washington.

Kenyataan ini dibuat semasa pertemuan mereka pada Rabu di sidang sidang Kementerian Pertengahan Penggal ke-19 Biro Penyelarasan Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM) di Kampala, Uganda.

Kedua-dua menteri luar tersebut mengutuk khususnya serangan tentera AS ke atas Iran pada Jun dan ancaman serta serangan berulang terhadap kepentingan Venezuela. Mereka juga memberi amaran mengenai akibat berbahaya daripada sikap AS yang mengabaikan undang-undang antarabangsa terhadap keamanan dan keselamatan global, serta menegaskan kembali hak negara untuk mempertahankan diri daripada paksaan dan buli yang tidak sah.

Pertemuan itu juga membincangkan perkembangan serantau dan antarabangsa, terutamanya di Asia Barat dan Caribbean. Kedua-dua pemimpin menekankan kepentingan memperkukuh perpaduan dan kerjasama dalam kalangan negara membangun dan anggota NAM untuk menghadapi cabaran daripada tindakan unilateral dan pelanggaran undang-undang antarabangsa.