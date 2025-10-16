Penindasan 'Tunjuk Perasaan Aman' Tanda Pemerintahan Diktator

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Hujjat al-Islam wal-Muslimin Syed Hasan Zafar Naqvi, ahli kanan Majlis Ittihad Muslimin Pakistan, dengan mengutuk keganasan dan penindasan terhadap penunjuk perasaan aman di bandar-bandar Lahore, Muredke, Islamabad dan kawasan-kawasan lain, berkata: "Bantahan adalah hak sah dan berperlembagaan bagi setiap warganegara Pakistan, manakala penggunaan kekerasan yang kejam terhadap rakyat sendiri adalah tanda jelas diktator, bukan demokrasi."

Beliau menekankan: "Pada masa ini, perbezaan pendapat dianggap sebagai kesalahan dan dosa terbesar, pendekatan yang bercanggah dengan prinsip-prinsip mana-mana masyarakat demokratik." Beliau memberi amaran bahawa kesinambungan penindasan dan kezaliman sedemikian akan membawa akibat buruk bagi negara dan bangsa.

Naqvi menambah: "Pemerintah yang kononnya demokratik harus sedar bahawa struktur politik buatan sedemikian tidak akan pernah kekal stabil. Apabila roda penindasan dan ketidakadilan bergerak melawan arah keadilan, keadaan yang sama suatu hari nanti akan mengetuk pintu rumah pemerintah, dan pada masa itu tidak akan ada suara yang bangkit menyokong mereka."

Beliau meminta institusi kerajaan untuk menggunakan dialog dan toleransi politik, bukannya kekerasan, ketika berurusan dengan warganegara yang mempunyai perbezaan pendapat politik, kerana kestabilan negara bergantung pada kepatuhan kepada perlembagaan dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi.