Kesyahidan Rakyat Palestin Berterusan di Gaza Meskipun Gencatan Senjata Dilaksanakan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Meskipun perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel telah memasuki hari kelima pelaksanaannya, sumber tempatan melaporkan 9 orang Palestin telah gugur syahid akibat tembakan dan serangan udara tentera Israel di pelbagai lokasi di Genting Gaza.

Berdasarkan laporan tempatan, 6 orang di Bandar Gaza dan wilayah utara, serta 3 orang lagi di selatan wilayah tersebut telah gugur syahid akibat tembakan pasukan Israel. Sumber perubatan juga mengumumkan bahawa dua orang Palestin di kawasan Al-Shuja'iya, timur Bandar Gaza, telah diserang oleh dron Israel ketika melawat rumah mereka yang rosak, dan gugur syahid.

Selain itu, dalam serangan dron ke kawasan Al-Fakhari di timur Khan Yunis, seorang rakyat Palestin gugur syahid dan seorang lagi cedera. Serangan ke kem pelarian Halawa di Jabalia Al-Balad juga mengakibatkan beberapa orang cedera.

Tentera Israel dalam satu kenyataan mendakwa bahawa beberapa individu mencurigakan telah melintasi "garisan merah" dan menghampiri pasukan operasi mereka di utara Gaza. Menurut dakwaan tersebut, tentera telah berusaha menghalau mereka, tetapi individu-individu tersebut tidak menghiraukan amaran.

Tawanan Israel terakhir yang masih hidup telah dibebaskan oleh Hamas pada hari Isnin, dan Israel juga membebaskan sejumlah tahanan Palestin. Tindakan ini dilakukan dalam rangka perjanjian gencatan senjata yang diumumkan Khamis lepas dan mula dilaksanakan pada petang Jumaat.

Presiden Amerika mengisytiharkan berakhirnya perang dua tahun yang telah mengubah landskap Timur Tengah secara mendasar.

Ismail Al-Thawabta, Pengarah Pejabat Media Kerajaan Gaza, dalam wawancara dengan Reuters menekankan bahawa Hamas tidak akan membenarkan penciptaan kekosongan keselamatan dan akan menjaga keselamatan rakyat serta harta benda mereka.