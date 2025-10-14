Pengulangan Model Gaza: Senario Baru Amerika untuk Lebanon

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Akhbar "Al-Akhbar" Lubnan mendedahkan bahawa pasukan Amerika di negara itu telah mempromosikan satu idea yang menyatakan jika tuntutan untuk melucutkan senjata Hezbollah tidak dipenuhi, model Gaza mungkin akan diulangi di Lebanon.

Ketidakhadiran Lubnan dari mesyuarat terkini di Sharm El-Sheikh, Mesir mengenai Gaza mengesahkan bahawa Lubnan tidak mempunyai tempat dalam keutamaan semasa Amerika Syarikat dan rancangan 'Perdamaian Besar' Donald Trump. Ketidakhadiran ini meningkatkan kebimbangan mengenai pengabaian keadaan Lebanon di tengah-tengah perkembangan serantau.

Kerajaan Lubnan dalam kenyataannya telah menegaskan bahawa Israel mesti menghentikan serangannya terhadap negara itu sebelum rundingan mengenai isu sempadan dan lain-lain boleh dimulakan. Presiden Lebanon, Aoun, menekankan bahawa Israel tidak mematuhi perjanjian sebelumnya dan ketegangan ini hanya memburukkan lagi keadaan.

Serangan terkini di kawasan Al-Masilah dilihat sebagai petanda berterusan ketegangan dan kemungkinan pertikaian akan bermula semula. Serangan ini telah mengukuhkan pendapat awam di Lebanon mengenai kemungkinan prospek konflik dengan Israel, dan kerajaan Lubnan bimbang dengan lebih banyak tekanan politik dan ketenteraan.

Penganalisis mengatakan Amerika Syarikat sedang mengkaji senario untuk selatan Lubnan dan beberapa pilihan termasuk menyerahkan selatan kepada pasukan antarabangsa sedang dipertimbangkan.

Isu-isu ini timbul ketika "Michel Aissa", duta baru Amerika Syarikat, tiba di Lubnan. Tingkah laku dan pendekatan duta ini boleh memberi kesan mendalam terhadap hubungan Lubnan dan Israel.

Sementara itu, di Israel, akhbar Yedioth Ahronoth menyatakan bahawa kerajaan dan tentera telah meningkatkan tekanan untuk melaksanakan perjanjian baru dan timbal balik ke atas Hezbollah, dan menekankan bahawa situasi keselamatan mesti dikendalikan dengan tegas dan tanpa toleransi.

Secara keseluruhan, perkembangan ini menunjukkan keseriusan ancaman yang akan dihadapi Lubnan dalam masa terdekat, dan memerlukan pemantauan serta pengurusan krisis yang lebih teliti.