Pameran Fotografi Warga Palestin Dibuka di Baghdad

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pameran fotografi Mahmoud Abu Hamda yang bertajuk "Apa Yang Tidak Dilihat" telah dibuka pada petang Isnin, 21 Mehr, di Bait al-Jamal, Baghdad dengan kehadiran sekumpulan seniman, peminat, dan pegawai Iraq termasuk Mohannad Hussein (Media Hashd al-Shaabi), Ahmed Al-Fukiki (Persatuan Fotografi Iraq), dan Mohammed Al-Ami (Pengerusi Perhimpunan Seniman Iraq).

Karya-karya pameran ini, yang dihasilkan sepanjang tempoh genosid Israel terhadap rakyat Gaza dalam dua tahun kebelakangan ini, memfokuskan pada kehidupan kanak-kanak yang saling memberikan harapan meskipun menghadapi pelbagai penderitaan, sekatan, dan kecederaan fizikal akibat peperangan.

Setiap satu daripada 57 karya dalam pameran "Apa Yang Tidak Dilihat" mempunyai cerita uniknya sendiri. Sebagai contoh, dalam satu karya yang dipamerkan dalam saiz besar seperti dinding, terpapar seorang budak lelaki yang kedua-dua tangannya putus dari lengan, sambil sebuah kamera tergantung di lehernya. Dia merupakan seorang remaja yang sangat meminati fotografi, dan akhirnya kehilangan tangannya selepas berjaya mendapatkan kamera, akibat serangan bom Israel.

Rumah Fotografi Iran, setelah memperoleh hak penerbitan karya-karya pameran ini secara langsung daripada Abu Hamda, telah mempamerkan karya-karya tersebut untuk dijual, dengan hasrat untuk menyumbangkan hasil jualannya kepada bantuan untuk rakyat Gaza. Pameran ini merupakan antara sedikit pameran khusus oleh seorang fotografer yang menetap di Gaza, yang memaparkan gambaran hidup dan realistik dari jantung Gaza semasa Ribut Al-Aqsa, dan ianya jarang ditemui di peringkat global disebabkan sifatnya yang unik dan dokumentari.

Foto-foto Abu Hamda, dengan gabungan teknik, cahaya, dan emosi yang artistik, memberikan gambaran langsung tentang kesan kemanusiaan krisis di Gaza.

Beliau berkata mengenai karya-karyanya: "Kerja saya dalam fotografi adalah lebih daripada sekadar merakam imej; ia adalah sebuah perjalanan untuk meneroka rahsia jiwa yang tersembunyi di setiap penjuru, dan sebuah usaha untuk merangkul keindahan yang berdenyut di bumi ini."