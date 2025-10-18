Perdana Menteri Malaysia Hubungi Pemimpin Pakistan dan Afghanistan Bantu Kurangkan Ketegangan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pejabat Perdana Menteri Pakistan mengumumkan bahawa perdana menteri negara itu telah berbincang dengan Perdana Menteri Malaysia mengenai perkembangan terkini di sempadan Afghanistan-Pakistan.

Secara serentak, jurucakap Taliban Afghanistan juga mengesahkan panggilan telefon antara Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Pentadbiran Sementara Afghanistan.

Kebimbangan Malaysia Mengenai Pertikaian

Perdana Menteri Malaysia dalam perbincangan dengan pihak Pakistan menyuarakan kebimbangan negaranya mengenai peristiwa terkini dan mencadangkan agar Malaysia memainkan peranan konstruktif dalam mengurangkan ketegangan serta memulihkan keamanan dan kestabilan di rantau ini.

Pendirian Pakistan Mengenai Keganasan Rentas Sempadan

Perdana Menteri Pakistan dalam panggilan tersebut menyatakan bahawa Islamabad menginginkan keamanan dan kestabilan di Afghanistan, tetapi masih berhadapan dengan keganasan rentas sempadan yang berasal dari wilayah Afghanistan.

Beliau menekankan bahawa pihak berkuasa Afghanistan perlu mengambil tindakan segera dan berkesan untuk membasmi rangkaian pengganas yang beroperasi dari wilayah Afghanistan yang merancang serangan di dalam Pakistan.

Jawapan Kabul kepada Tuduhan Islamabad

Jurucakap Taliban Afghanistan memetik Perdana Menteri Pentadbiran Sementara menyatakan bahawa Afghanistan tidak menyokong peperangan, dan konflik bermula akibat pelanggaran wilayah Afghanistan oleh pihak Pakistan.

Perdana Menteri itu juga menyatakan bahawa delegasi Afghanistan yang diketuai Menteri Pertahanan sedang menghadiri rundingan dengan pihak Pakistan di Doha.

Rundingan Doha untuk Kurangkan Ketegangan

Kementerian Hal Ehwal Luar Pakistan juga mengesahkan kehadiran delegasi kanan negara itu di Doha, dan mengumumkan bahawa perbincangan dengan Taliban Afghanistan akan memfokuskan pada tindakan segera terhadap keganasan serta pemulihan keamanan dan kestabilan di sempadan kedua-dua negara.

Sumber Pakistan melaporkan bahawa pusingan pertama rundingan antara delegasi kedua-dua negara telah tamat, dan pusingan kedua perbincangan ini akan diadakan pada hari Ahad.