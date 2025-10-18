Mahkamah AS Haramkan Firma Perisikan Israel Sasarkan WhatsApp

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Sebuah mahkamah persekutuan Amerika Syarikat telah mengeluarkan injunksi kekal terhadap firma perisian pengintip Israel, NSO Group, yang melarangnya menggunakan teknologi pengintaiannya di WhatsApp. Keputusan ini mengikuti pertempuran undang-undang berpanjangan yang dimulakan oleh Meta pada 2019, yang menuduh NSO melakukan pengintipan siber dan akses tanpa kebenaran ke platform pemesejannya.

Kes ini memfokuskan pada tuduhan bahawa NSO membalikkan kejuruteraan kod WhatsApp untuk mengedarkan perisian pengintip Pegasus pada kira-kira 1,400 peranti. Perisian pengintip itu, yang mampu mengaktifkan kamera dan mikrofon serta mengekstrak data, dilaporkan menyasarkan wartawan, peguam, dan pembela hak asasi manusia.

Hakim Daerah AS Phyllis Hamilton memutuskan bahawa tindakan NSO menyebabkan "bahaya yang tidak dapat diperbaiki" dan menimbulkan ancaman berterusan, justifikasi untuk injunksi kekal. Walau bagaimanapun, beliau menolak tuntutan ganti rugi Meta sebanyak $168 juta, dengan menyatakan bahawa kelakuan tersebut tidak memenuhi ambang kelakuan "terutamanya kejam" yang diperlukan untuk pampasan sedemikian.

Ditubuhkan pada 2010 dan berpangkalan di Herzliya, wilayah pendudukan Israel, NSO Group lama mengekalkan bahawa produknya dijual secara eksklusif kepada pelanggan kerajaan untuk tujuan antikeganasan dan penguatkuasaan undang-undang.

Walau bagaimanapun, Pegasus telah dikaitkan oleh siasatan bebas dengan rejim autoritarian yang mempunyai rekod hak asasi manusia yang lemah. Baru-baru ini, TechCrunch melaporkan bahawa sebuah firma pelaburan AS memperoleh pegangan kawalan dalam NSO.

Meta menyambut baik keputusan mahkamah itu, menggambarkannya sebagai kemenangan besar untuk masyarakat sivil. Ketua WhatsApp Will Cathcart menyatakan, "Keputusan hari ini mengharamkan pembuat perisian pengintip NSO daripada pernah menyasarkan WhatsApp dan pengguna global kami lagi."

Penghakiman ini dilihat sebagai mercu tanda dalam landskap undang-undang yang berkembang surrounding pengawasan digital dan hak privasi dalam era telefon pintar.