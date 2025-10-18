Israel Mendana Militan Anti-Hamas di Gaza

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Video yang dirakam pada awal bulan ini dan disahkan oleh Sky News, merakam konvoi malam trak pikap yang mengangkut bekalan dari arah pangkalan tentera Israel ke kawasan yang dikawal militan di utara Gaza.

Rakaman tersebut meletakkan konvoi kira-kira 1.4 kilometer di dalam wilayah yang dikawal Israel berhampiran persimpangan sempadan Erez, kawasan di mana, menurut data rasmi, tiada bantuan kemanusiaan telah lalu sejak Februari.

Kenderaan yang membawa minyak, air, dan makanan, bergerak melalui jalan-jalan yang musnah sebelum tiba di sebuah sekolah terbengkalai yang dikenal pasti sebagai ibu pejabat Tentera Rakyat yang diketuai oleh Ashraf al-Mansi.

Al-Mansi baru-baru ini mengeluarkan video memberi amaran kepada Hamas agar tidak memasuki kawasan di bawah kawalannya, menyatakan kumpulannya adalah satu daripada empat militan anti-Hamas yang beroperasi di dalam Gaza, kesemuanya dalam zon yang masih dipantau oleh Israel.

Sky News sebelum ini melaporkan bahawa Israel memudahkan pembekalan senjata, kenderaan, wang tunai, dan makanan kepada faksi lain, Pasukan Popular yang diketuai oleh Yasser Abu Shabab di selatan Gaza.

Bukti baharu ini dengan kuat mencadangkan bahawa Israel kini memberikan sokongan yang sama kepada faksi-faksi di utara, dengan jelas menjejaskan perjanjian gencatan senjata yang dicapai dengan Hamas pada 9 Oktober.

Dua video yang dimuat naik oleh ahli kumpulan al-Mansi pada 9 dan 11 Oktober, menunjukkan konvoi mengikut laluan yang sama dari lokasi kurang daripada 400 meter dari pangkalan tentera Israel.

Walaupun rakaman tidak menunjukkan pemuatan bekalan, beberapa bekas di atas trak memaparkan logo SOS Energy, pembekal minyak Israel.

Kedua-dua tentera Israel dan wakil Tentera Rakyat tidak menjawab permintaan Sky News untuk mengulas.

Sokongan Israel kepada kumpulan pengganas di Gaza berterusan apabila Hamas berusaha memulihkan ketenteraman di wilayah itu selepas gencatan senjata.

Pada Khamis, outlet berita Israel Mako melaporkan bahawa Hamas merampas 45 trak pikap, sejumlah besar wang tunai, dan beratus-ratus senjata dari militan pengganas yang disokong Israel, memetik sumber tanpa nama dalam tentera Israel.