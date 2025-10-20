  1. Home
20 Oktober 2025 - 18:26
News ID: 1740783
Yaman Bakal Patuh Jika Israel Turut Serta

Abdulmalik Al-Houthi mengarahkan penghentian serangan terhadap Israel dan kapal-kapal yang berkaitan dengannya, selagi Israel mematuhi gencatan senjata.

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dengan bermulanya gencatan senjata di Gaza, Abdulmalik Al-Houthi mengarahkan penghentian serangan terhadap Israel dan kapal-kapal yang berkaitan dengannya, selagi Israel mematuhi gencatan senjata tersebut.

Situasi ini menunjukkan kedudukan kekuatan Houthi. Sepanjang dua tahun lalu, mereka berjaya mengurangkan trafik maritim di Teluk Aden sehingga 70%, dan secara berkala melancarkan serangan ke arah Israel.

Menurut laporan, Amerika Syarikat telah membelanjakan lebih daripada $1 bilion untuk menyerang Yaman, namun pada akhirnya, serangan-serangan tersebut gagal menghentikan Houthi, dan Amerika terpaksa berundur serta menghentikan operasi selanjutnya.

