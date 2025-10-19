Muqawwamah Terima 15 Jenazah Pejuang Syahid dalam Tawanan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Kementerian Kesihatan Gaza mengumumkan bahawa pihak Rintangan Palestin telah menerima 15 jenazah pejuang syahid yang sebelum ini ditahan dalam tahanan rejim Zionis. Penyerahan ini dilakukan melalui Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa.

Menurut kenyataan rasmi kementerian tersebut, jumlah kumulatif jenazah syuhada yang telah diserahkan kepada Rintangan setakat ini telah mencecah 150 orang.

Proses penyerahan jenazah ini merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian gencatan senjata yang sedang berlangsung.

Bukti Kekejaman

Dalam kenyataannya, Kementerian Kesihatan Gaza menekankan bahawa pasukan perubatan mereka masih giat menjalankan prosedur perubatan dan protokol yang telah ditetapkan untuk memeriksa, mendokumentasikan, dan menyerahkan jenazah kepada keluarga masing-masing.

Yang menyayat hati, kementerian itu melaporkan terdapat tanda-tanda jelas pada sebahagian jenazah yang menunjukkan mereka melalui penyeksaan yang teruk, termasuk kesan diikat pada tangan dan ditutup mata.

Proses Pengenalan Identiti

Setakat ini, usaha untuk mengenal pasti jenazah telah berjaya dilakukan oleh pihak keluarga bagi 25 orang daripada keseluruhan jenazah yang telah diserahkan. Proses pengenalan ini dijangka diteruskan bagi jenazah-jenazah yang baru diterima.