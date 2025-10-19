Budaya Ketahanan Memainkan Peranan Penting dalam Dunia Islam, Tegas Komander

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Seorang komander kanan Iran menegaskan bahawa budaya ketahanan telah menjadi elemen paling penting dalam era semasa, dengan menyatakan bahawa negara Iran telah menjadi pembawa panji budaya ini dalam dunia Islam melalui 46 tahun perjuangan menentang kuasa-kuasa global.

Sidang tersebut dianjurkan untuk memperingati syuhada barisan ketahanan, serta memperingati syahidnya Reza Avazeh dan Masoumeh Karbasi yang terbunuh dalam serangan rejim Zionis di Lubnan.

Acara ini dihadiri oleh keluarga syuhada, anak-anak yatim piatu, beberapa komander tentera dan pegawai wilayah, untuk mengenang jasa pejuang ketahanan dan pembela cita-cita Al-Quds.

Konsep Kemenangan Sebenar

Dalam ucapannya, Soleimani menekankan bahawa kemenangan dalam peperangan tidak hanya bergantung pada kekuatan tentera, tetapi semangat dan budaya ketahanan memainkan peranan yang menentukan.

"Bahkan penganalisis Amerika kini mengakui fakta ini," katanya, sambil menunjuk kepada keteguhan rakyat di Lubnan dan Gaza.

"Walaupun berdepan serangan ganas dan kemusnahan infrastruktur, rakyat di wilayah-wilayah ini tetap teguh, dan rejim Zionis gagal mencapai matlamatnya. Di Gaza, walaupun puluhan ribu telah syahid, ketahanan masih berterusan. Ini menunjukkan kesan mendalam budaya ketahanan terhadap perkembangan global," tegasnya.

Penyebaran Budaya Ketahanan ke Dunia Barat

Soleimani juga menyentuh tentang penyebaran budaya ketahanan ke Eropah dan Amerika.

"Penyertaan besar-besaran orang ramai dalam demonstrasi menyokong Palestin dan menentang penjajahan rejim Zionis, membuktikan pemindahan budaya ini kepada masyarakat Barat," jelasnya.

Beliau menegaskan bahawa takrifan baru tentang kemenangan sedang terbentuk di peringkat global.

"Kemenangan sebenar adalah ketabahan menentang penindasan dan kebergantungan kepada budaya ketahanan, bukan sekadar penaklukan wilayah," ujarnya.

Masa Depan Dijanjikan

Mengakhiri ucapannya, Komander Soleimani menekankan kelangsungan perjalanan ketahanan negara Iran.

"Iran yang kuat, seperti yang digariskan dalam wawasan Pemimpin Agung, adalah hasil daripada melalui liku-liku sejarah dan transformasi yang sukar. Budaya ketahanan akan menjadi landasan untuk kebangkitan penyebar keadilan global, dan generasi akan datang akan meneruskan perjalanan ke arah matlamat yang tinggi dengan obor budaya ini," katanya.