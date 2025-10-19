Tentera Israel Curi Organ daripada Mayat Palestin

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Seorang pegawai kanan Palestin di Gaza telah melontarkan tuduhan serius terhadap pihak berkuasa Israel, mendakwa banyak mayat rakyat Palestin yang dipulangkan Israel didapati kehilangan organ.

Ismail al-Thawabta, Pengarah Pejabat Media Kerajaan Palestin di Gaza, menyatakan bahwa pemeriksaan selepas penerimaan mayat mendedahkan "organ tubuh para syuhada — termasuk mata, kornea dan organ-organ lain — telah hilang."

Al-Thawabta menegaskan bahwa ini menunjukkan pihak penjajah Israel bukan sahaja menahan mayat, malah "mencuri organ-organ mereka," suatu perbuatan yang beliau kecam sebagai "jenayah seteruk jenayah."

Tuduhan ini timbul ketika laporan dan ketegangan berterusan mengenai pengendalian mayat rakyat Palestin oleh tentera Israel. Dakwaan ini mengingatkan kembali tuduhan serupa terhadap Israel pada masa lalu, yang sentiasa dinafikan oleh pegawai Israel.

Sehingga kini belum ada sebarang kenyataan rasmi serta-merta daripada Israel mengenai tuduhan terbaharu ini.