Video | Ribuan Penunjuk Perasaan Adakan Perhimpunan Malam Besar-besaran di Hadapan Kedutaan AS di Seoul

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Ribuan penunjuk perasaan telah mengadakan perhimpunan malam yang besar-besaran di hadapan Kedutaan Amerika Syarikat di sini, bagi menunjukkan solidariti mereka dengan rakyat Palestin. Perhimpunan itu dianjurkan ekoran konflik berterusan di wilayah berkenaan, dengan peserta menyeru penghentian keganasan dan mengutuk dasar luar Amerika Syarikat.