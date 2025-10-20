Musuh Ingin Menggugat Perpaduan Nasional Iran

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Ketua Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Abdolrahim Mousavi, menyatakan pada Ahad bahawa musuh-musuh Iran berusaha untuk menggugat perpaduan nasional negara itu, seraya menekankan bahawa angkatan bersenjata mesti mengekalkan tahap kesiapsiagaan tertinggi dan meningkatkan kemampuan mereka setiap hari.

Bercakap pada majlis graduasi kadet Tentera Darat yang dihadiri oleh komander tentera kanan, Mayor Jenderal Mousavi mengucapkan tahniah kepada para lulusan, dengan menggambarkan mereka sebagai "para pegawai Barisan Perlawanan" dan pemimpin masa depan Tentera Iran.

"Kini, Palestin adalah nama yang dikasihi di dunia, dan Gaza berdiri sebagai simbol ketabahan dan kemenangan darah atas pedang," katanya, menekankan kepentingan global perjuangan Palestin yang berterusan.

Menurut Mehr, merujuk kepada Operasi Al-Aqsa Storm, Mousavi berkata operasi itu menandakan permulaan perkembangan serantau dan global yang besar, mendedahkan sifat sebenar Amerika Syarikat dan rejim Zionis. "Selepas bertahun-tahun penguasaan media menggambarkan diri mereka sebagai pihak yang benar, realiti kejam, haus darah dan pembunuh kanak-kanak mereka kini telah didedahkan kepada dunia," nyatanya.

Panglima tertinggi itu menambah bahawa sementara rejim Zionis, disokong oleh AS, cuba menyerang Iran untuk melepaskan diri daripada kekacauan dalaman, aib, dan kebencian awam yang semakin meningkat, ia akhirnya mengalami kekalahan yang memalukan dan terpaksa meminta gencatan senjata.

Mousavi mengulangi bahawa musuh bertujuan untuk melemahkan perpaduan Iran dan kubu perlawanan yang dibina oleh rakyatnya, dengan menekankan bahawa "angkatan bersenjata mesti kekal berada di puncak kesediaan dan terus mengukuhkan kekuatan mereka setiap hari."