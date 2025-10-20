Permintaan Sepanyol kepada Kesatuan Eropah untuk Menamatkan Peralihan Waktu Musim Panas

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Sepanyol bercadang untuk menghantar permohonan rasmi kepada Kesatuan Eropah untuk tidak menukar waktu mulai tahun 2026; berita yang diumumkan oleh Perdana Menteri Pedro Sánchez pada hari Isnin.

Sánchez menyifatkan pertukaran waktu ini sebagai ketinggalan zaman dan mengganggu. Beliau menekankan bahawa kajian saintifik menunjukkan tindakan ini tidak membantu penjimatan tenaga dan hanya mengganggu irama biologi manusia.

Pegawai Sepanyol itu dalam satu video di rangkaian sosial berkata: "Dalam setiap tinjauan pendapat, majoriti rakyat Sepanyol dan Eropah menentang pertukaran waktu."

Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghidupkan semula undian Parlimen Eropah pada tahun 2018, yang membincangkan pemansuhan pertukaran waktu di seluruh Kesatuan tetapi sehingga kini belum membuahkan hasil.

Sánchez dalam mesej videonya meminta Majlis Eropah untuk menghormati keputusan undian tersebut dan membincangkan perkara ini dalam mesyuarat Majlis Pengangkutan, Telekomunikasi dan Tenaga di Luxembourg. Beliau menggambarkan langkah ini sebagai contoh pembuatan dasar berdasarkan pendapat orang awam dan bukti saintifik.

Walau bagaimanapun, Sánchez tidak menjelaskan zon waktu mana yang akan diterima oleh Sepanyol secara kekal sekiranya pertukaran waktu dua kali setahun dimansuhkan. Pada masa ini, Sepanyol menggunakan Waktu Eropah Tengah walaupun terletak di baris Meridian Greenwich; keadaan yang berlaku selepas Perang Dunia Kedua dan menyebabkan siang hari lebih panjang dan matahari terbit lewat. Sebagai contoh, di bandar A Coruña, matahari terbit pada pukul 8:55 pagi, dan ramai penduduk memulakan hari mereka dalam kegelapan.