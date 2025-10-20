Video | Jabatan Peperangan AS Lancar Serangan Kinetik terhadap Kapal Kartel Dadah Colombia

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Laporan terkini menunjukkan perubahan strategi dalam kerajaan AS, terutamanya dari kalangan ahli politik Republikan, untuk memperlakukan kartel dadah transnasional yang berkuasa seperti organisasi pengganas (contohnya Al Qaeda). Kerangka ini mencadangkan penggunaan langsung tentera AS, termasuk "serangan kinetik," untuk mengganggu operasi kartel.

Perkembangan dan Laporan Terkini:

Rangka Undang-Undang "AUMF Against Cartels": Pada 2023, sekumpulan ahli politik Republikan memperkenalkan rang undang-undang yang membenarkan operasi tentera AS terhadap kartel dadah Mexico di wilayah asing.

Justifikasi: Penyokong mendakwa kartel menyebabkan lebih 100,000 kematian rakyat Amerika setiap tahun akibat keracunan fentanyl, yang diklasifikasikan sebagai ancaman keselamatan nasional. Pendengaran Senat daripada Pemimpin Tentera: Pada Mac 2024, Jeneral Laura Richardson, komander U.S. Southern Command, memberi keterangan mengenai ancaman serius kartel dadah.

Dia menyatakan kartel mempunyai "lebih banyak keupayaan" daripada sesetengah negara dan menggambarkan aktiviti mereka sebagai "ancaman konvergen." Doktrin "Price-Tag" dalam Amalan: Walaupun serangan besar-besaran di Mexico tidak diakui secara terbuka, terdapat laporan mengenai tindakan sulit yang lebih disasarkan.

Contoh: Laporan tidak disahkan mengenai penggunaan dron AS untuk pengawasan dan kemungkinan serangan terhadap sasaran kartel bernilai tinggi. Fokus kepada Bahan Kimia Pendahulu Fentanyl: Strategi AS tertumpu kepada mengganggu rantaian bekalan sebelum sampai ke sempadan AS.

Eskalasi logik model "serangan kinetik" akan menganggap makmal dadah sebagai sasaran tentera yang sah.

Halangan Utama: Kedaulatan Mexico