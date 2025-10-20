UAE Bina Kedutaan Di Israel, Langkah Kontroversi Tandukan Perjanjian Abraham

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Emiriah Arab Bersatu (UAE) telah memperoleh sebidang tanah di Israel untuk membina kedutaan tetap, suatu langkah yang dikoordinasikan dengan Pihak Berkuasa Tanah Israel dan pejabat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menurut laporan media Israel.

Kenyataan akhbar KAN Israel menyatakan perjanjian tersebut bernilai puluhan juta shekel, menandakan fasa baru dalam hubungan dua hala di bawah Perjanjian Abraham, meskipun terdapat bantahan meluas terhadap perang Israel di Gaza. Misi UAE buat masa ini beroperasi dari ruang sewaan di Tel Aviv sejak 2020. Pihak berkuasa Emirati dan Israel belum mengulas laporan tersebut setakat ini.

Menurut The Jerusalem Post, kedutaan baru itu akan dibina di Herzliya setelah pencarian selama empat tahun.

"Kami mengalu-alukan pembinaan bangunan Kedutaan Emiriah Arab Bersatu di Israel di Herzliya," kata Datuk Bandar Yariv Fisher, sambil menambah bahawa beliau telah bertemu dengan Duta Besar UAE Mohammed Al Khaja untuk pemilihan lokasi tersebut.