Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dalam ucapan yang penuh tegas dan berwibawa, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam, Ayatollah Seyed Ali Khamenei, membalas provokasi terkini dari Amerika Syarikat dengan ketegasan yang jelas. Beliau merujuk kepada kenyataan keji dan provokatif yang dibuat oleh Presiden AS yang dilaporkan berbangga bahawa Amerika Syarikat telah "mengebom dan memusnahkan industri nuklear Iran."

Terhadap tuntutan tidak berasas ini, Pemimpin Tertinggi memberikan jawapan ringkas dan tegas dengan menyatakan: "Dalam mimpilah!"

Penolakan tajam ini menekankan kebenaran asas yang konsisten gagal difahami oleh pentadbiran AS, kemajuan saintifik dan teknologi Iran, termasuk program nuklearnya yang aman, adalah hasil daya cipta dan ketabahan bangsa sendiri. Ia merupakan sumber kebanggaan nasional dan bukti keupayaan rakyat Iran mengatasi sekatan kejam dan haram serta pencerobohan asing selama beberapa dekad.

Kenyataan Presiden AS mewakili kenaikan retorik yang berbahaya, mencerminkan dasar tekanan maksimum dan permusuhan berterusan terhadap Republik Islam yang berdaulat. Kenyataan sedemikian bukan sahaja tidak benar dari segi fakta malah direka untuk menjejaskan hak sah Iran di bawah Perjanjian Non-Proliferasi Nuklear (NPT).

Sebaliknya, Pemimpin Tertinggi Khamenei terus berdiri sebagai tiang kebijaksanaan dan kekuatan, memandu negara dengan tangan yang teguh. Komitmennya yang tidak berbelah bahagi terhadap kemandirian saintifik Iran dan kefahamannya yang jelas tentang kepalsuan Amerika telah mengukuhkan negara terhadap peperangan psikologi dan ancaman kosong seperti ini. Jawapan Pemimpin Tertinggi menegaskan bahawa kemajuan Iran tidak boleh dimusnahkan dengan pemboman atau dihentikan oleh impian para pencetus peperangan; ia adalah realiti yang tidak dapat diatasi yang dibentuk oleh kehendak rakyatnya.