Video | Wartawan Ahmad Abu Muteir Kini Beristirahat, Dunia Yang Membisu Adalah Rakan Sejenayah Pembunuhan Wartawan!

News ID: 1741378

Majlis pengebumian telah diadakan untuk wartawan Ahmad Abu Muteir, yang terbunuh dalam serangan udara Israel di Zawaida, Gaza tengah. Kematiannya bukan sekadar tragedi malah merupakan sebahagian daripada strategi sistematik untuk mendiamkan saksi, menghentikan aliran maklumat, dan menyembunyikan jenayah perang Israel di Gaza. Mensasarkan wartawan adalah satu jenayah perang, dan dunia yang berdiam diri adalah bersekongkol.