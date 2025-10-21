Kanada Berjanji Akan Tangkap Netanyahu Jika Dia Jejak Kaki Ke Negara.

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Kenyataan bahawa Kanada akan menangkap Perdana Menteri Netanyahu jika beliau melawat negara itu berpunca daripada perkembangan undang-undang dan diplomatik yang signifikan yang melibatkan Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC).

Berikut adalah pecahan berdasarkan peristiwa terkini:

1. Permohonan Waran Tanggan oleh Pendakwa Raya ICC

Pada 20 Mei 2024, Ketua Pendakwa Raya ICC Karim Khan memfailkan permohonan waran tangkap terhadap pemimpin utama dari kedua-dua Hamas dan Israel. Individu yang dinamakan ialah:

Yahya Sinwar (Pemimpin Hamas di Gaza)

Mohammed Deif (Komander Briged Al-Qassam)

Ismail Haniyeh (Ketua Biro Politik Hamas)

Benjamin Netanyahu (Perdana Menteri Israel)

Yoav Gallant (Menteri Pertahanan Israel)

Pendakwa Raya Khan menyatakan pejabatnya telah mengumpul bukti jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan yang dilakukan sejak 7 Oktober 2023. Tuduhan yang dikemukakan terhadap Netanyahu dan Gallant termasuk:

Kebuluran penduduk awam sebagai kaedah peperangan

Secara sengaja mengarahkan serangan terhadap populasi awam

Pembasmian dan/atau pembunuhan

Penganiayaan

2. Posisi Rasmi Kanada Mengenai ICC

Kanada adalah ahli pengasas dan penyokong kuat Statut Rome, perjanjian yang menubuhkan ICC. Sebagai Negara Pihak, Kanada mempunyai kewajipan undang-undang untuk bekerjasama dengan Mahkamah.

Berikutan pengumuman pendakwa raya ICC, kerajaan Kanada mengeluarkan kenyataan. Walaupun berhati-hati, implikasinya jelas. Global Affairs Canada menyatakan:

"Kanada menyokong ICC dan berkomitmen untuk memastikan akauntabiliti untuk jenayah antarabangsa yang paling serius... Kami menjangkakan semua pihak mematuhi kewajipan mereka di bawah undang-undang antarabangsa."

Yang penting, Menteri Luar Negeri Mélanie Joly mengesahkan bahawa Kanada akan "tidak diragukan lagi" mematuhi kewajipan undang-undangnya di bawah Statut Rome jika hakim ICC mengeluarkan waran.

3. Apa Maknanya Ini Untuk Lawatan Netanyahu ke Kanada

Jika Waran Dikeluarkan: Sekiranya Kamar Pra-Perbicaraan ICC meluluskan waran tanggan untuk Netanyahu dan Gallant, mereka akan menjadi individu yang dikehendaki di peringkat antarabangsa. Sebagai penandatangan Statut Rome, Kanada akan terikat secara undang-undang untuk menangkap dan memindahkan mereka ke The Hague jika mereka melangkah ke wilayah Kanada.

Imuniti Diplomatik? Ini adalah perkara penting. Ketua negara biasanya menikmati imuniti diplomatik, tetapi ICC ditubuhkan tepat untuk mendakwa jenayah antarabangsa yang paling serius, walaupun ketika pemimpin negara adalah pelaku yang didakwa. Preseden telah ditetapkan dengan pendakwaan Presiden Sudan Omar al-Bashir. Jika waran dikeluarkan, Kanada mungkin akan berhujah bahawa imuniti tidak berlaku untuk individu yang didakwa dengan jenayah perang oleh ICC.

Kesimpulan

Kenyataan ini bukan sekadar spekulasi tetapi berdasarkan jalan undang-undang yang langsung. Walaupun keputusan muktamad terletak pada hakim ICC, Kanada telah menjelaskan bahawa ia akan mengikut undang-undang antarabangsa. Oleh itu, jika ICC mengeluarkan waran tanggan, Perdana Menteri Netanyahu memang akan menghadapi risiko ditangkap di Kanada dan mana-mana 123 negara lain yang merupakan ahli ICC, yang secara asasnya mengubah keupayaannya untuk melakukan perjalanan antarabangsa.

Situasi ini meletakkan Kanada, dan sekutu AS yang lain, dalam kedudukan yang sukar, mengimbangi komitmen mereka terhadap sistem undang-undang antarabangsa dengan hubungan diplomatik mereka.