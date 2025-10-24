Syarikat Minyak China Hentikan Pembelian Minyak Rusia Akibat Sekatan AS

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Menurut laporan eksklusif oleh Reuters, syarikat-syarikat minyak terbesar China yang dimiliki negara telah menggantung pembelian minyak Rusia berikutan pengenalan sekatan baru Amerika Syarikat terhadap dua gergasi tenaga Rusia, Rosneft dan Lukoil.

Sumber perdagangan yang tidak dinamakan mendedahkan bahawa empat syarikat minyak nasional China, PetroChina, Sinopec, CNOOC dan Zhenhua Oil, telah memutuskan untuk menghentikan sementara urus niaga minyak dengan Rusia, sekurang-kurangnya untuk jangka pendek.

Langkah ini menggambarkan kesan sekunder kuasa sekatan AS yang meluas, walaupun terhadap rakan tenaga utama Rusia. Walaupun hubungan strategik Moscow dan Beijing kukuh dalam rangka kerja seperti BRICS, syarikat China nampaknya mengutamakan pematuhan dengan sistem kewangan Barat berbanding kerjasama tenaga dengan Rusia.

Penganalisis industri menyatakan bahawa walaupun China mungkin mencari peluang alternatif untuk mengekalkan perdagangan minyak dengan Rusia, penggantungan serta-merta oleh pemain utama ini merupakan tamaban besar kepada hasil tenaga Moscow. Keadaan ini menekankan penguasaan berterusan sistem kewangan Barat dalam perdagangan global, walaupun negara-negara BRICS berusaha mencipta infrastruktur kewangan alternatif.