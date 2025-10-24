Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dalam satu konfrontasi diplomatik yang mengejutkan, wakil Amerika Syarikat Michael Waltz mengisytiharkan bahawa Iran mesti "meninggalkan harapan sia-sia untuk Revolusi Islam" dan menghentikan campur tangan serantau.

Berucap di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Waltz menuntut Tehran menghentikan dasar terhadap negara jiran dan mengakhiri campur tangan politik, dengan tegas menyatakan Iran "harus berunding dengan Amerika Syarikat demi kepentingan rakyatnya sendiri dan keselamatan Timur Tengah."

Tuduhan ini timbul ketika ketegangan Barat-Asia meningkat, di mana AS sendiri menghadapi kritikan kerana pengembangan tentera, penghantaran senjata, dan sokongan tanpa syarat kepada rejim Zionis. Secara sejarah, antara 1946-2000, Amerika Syarikat menjalankan 81 operasi terbuka dan rahsia untuk menggulingkan kerajaan atau mempengaruhi pilihan raya asing - konteks yang mewarnai tuntutan semasa terhadap kedaulatan Iran.